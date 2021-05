비덴트, MSCI 글로벌 스몰캡 지수 한국 부문 편입

[아시아경제 유현석 기자] 비덴트 비덴트 121800 | 코스닥 증권정보 현재가 10,050 전일대비 330 등락률 +3.40% 거래량 1,357,197 전일가 9,720 2021.05.28 09:21 장중(20분지연) 관련기사 '비트코인 쇼크'에 국내외 관련주 모두 '휘청'‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제美 코인베이스의 화려한 출발, 국내 관련주는 들썩 close 는 MSCI 글로벌 스몰캡 지수(MSCI Global Small Cap Indexes) 한국 부문에 신규 편입됐다고 28일 밝혔다. 이달 발표된 MSCI 지수는 정기보고로 반기리뷰에 해당한다.

모건스탠리 자회사 MSCI(모건스탠리 캐피털 인터내셔널; Morgan Stanley Capital International)는 영국 FTSE, 미국 S&P, 다우존스 등과 함께 대표적인 글로벌 증시 분류 기관으로 꼽힌다. MSCI 지수는 세계적인 주가지수로 글로벌펀드의 투자기준으로 널리 알려져 있다. MSCI 스몰캡 지수도 글로벌 중소형주 투자의 기본 지표로 활용된다.

김성권 비덴트 홍보실장은 “비덴트는 방송용 디스플레이 전문기업으로 글로벌 시장에서 일본 SONY, 영국 Vitec Group에 인수된 미국 SmallHD에 이어 전세계 3위로 자리잡은 유일한 국내기업”이라며 “기존사업과 더불어 가상화폐 투자 효과로 올해 1분기에만 973억원이 순이익을 내는 등 폭발적 성장을 이룬 상황”이라고 말했다.

그는 “MSCI 글로벌 스몰캡 지수에 비덴트가 이름을 올린 것은 회사의 미래 가치가 높게 평가받았다는 뜻 깊은 성과”라며 “국내를 비롯한 전세계 해외 투자자들의 관심이 기대된다”고 덧붙였다.

이 회사는 최근 1분기 연결기준 당기순이익이 전년 동기대비 약 4800% 증가한 972억7778만원을 기록했다고 공시했다. 비덴트의 기업가치 상승으로 관계 기업의 재무구조도 동반 개선됐다. 비덴트 최대주주인 인바이오젠은 올해 1분기 기준 당기순이익 418억원으로 흑자전환 했고 인바이오젠 최대주주인 버킷스튜디오도 당기순이익 77억원으로 흑자전환에 성공했다.

한편 비덴트가 10.25% 지분을 보유한 국내최대 가상화폐 거래소 빗썸의 운영사 빗썸코리아는 1분기 기준 매출 2502억원, 당기순이익 2225억원을 기록했다. 비덴트는 빗썸코리아의 지주사인 빗썸홀딩스 지분까지 34.22% 보유했다.

