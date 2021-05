[아시아경제 장효원 기자] 노동자 사망사고가 발생한 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 52,500 전일대비 600 등락률 +1.16% 거래량 1,498,527 전일가 51,900 2021.05.27 15:30 장마감 관련기사 현대제철, '철의 재활용' 영상 이벤트 개최현대제철, 커피박 재자원화 홍보캠페인 진행코로나 기저효과 10대 그룹 실적 확 늘어 close 당진제철소의 작업 중지 명령이 27일 일부 해제됐다.

고용노동부에 따르면 천안지청은 이날 작업 중지 해제 심의위원회를 열어 현대제철 당진제철소 철근공장 가열로에 대한 작업 중지 명령을 해제했다.

앞서 지난 8일 현대제철 당진제철소에서 노동자 1명이 기계에 끼어 숨지는 사고가 발생했다. 노동부는 사고 현장인 1열연공장 3호기 가열로와 철근공장 가열로 등에 작업 중지 명령을 내렸다. 현재 1열연공장에 대한 작업 중지 명령은 아직 해제되지 않았다.

한편 노동부는 중대 재해가 빈발한 현대제철 당진제철소와 본사를 대상으로 안전관리 체계에 대해 점검하는 특별감독을 진행하고 있다.

