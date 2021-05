충남, 어린이·청소년 ‘무료 버스’ 이용 단계적 추진

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 내년부터 단계적으로 지역 어린이와 청소년이 버스를 무료로 이용할 수 있게 한다.

도는 27일 열린 ‘제21회 충남 지방정부회의’에서 도와 관내 15개 시·군이 어린이·청소년 버스비 무료화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

무료 버스 이용 대상은 만 18세 이하의 지역 어린이와 청소년 26만1804명이다. 도는 내년 6세~12세를 시작으로 2023년 13세~15세, 2024년 16세~18세 등 지원대상을 단계적으로 늘려갈 계획이다.

무료 버스 이용을 위한 총예산은 145억5000만원으로 추정되며 여기에 기존 75세 이상 고령자의 무료 버스 이용 예산을 더하면 연간 총 443억5000만원의 예산이 필요할 것으로 도는 내다본다.

무료 버스 운영에 필요한 예산은 도와 시·군이 절반씩 나눠 부담할 예정이다.

양승조 충남도지사는 “충남은 2019년 전국 최초로 만75세 이상 고령자가 무료로 버스를 이용할 수 있도록 했다”며 “여기에 내년부터는 단계적으로 지역 어린이와 청소년도 버스를 무료로 이용할 수 있게 하는 교통복지의 새 역사를 시작하려고 한다”고 말했다.

그러면서 “어린이·청소년의 버스 무료 이용은 교통 취약계층의 이동권을 보장하고 삶의 질 향상에 도움을 주는 ‘더 행복한 충남’으로 가는 지름길”이라며 “버스비 무료화 사업이 차질없이 추진될 수 있게 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

