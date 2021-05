함양산삼항노화엑스포, D-100일 기념 성공개최 다짐 추진상황 보고회 개최

코로나19 대응해 온·오프라인 병행 행사, 야외체험공간 확대



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양산삼항노화엑스포 조직위는 27일 오전 함양군 문화예술회관에서 서춘수 함양군수를 비롯해 200여명이 참석한 가운데 엑스포 성공개최 다짐을 위한 D-100일 기념 추진상황 보고회를 개최했다.

이번 보고회는 100일 앞으로 다가온 엑스포의 분야별 준비상황과 추진상황을 군민들에게 알리고 성공개최 결의를 위해 마련됐다.

‘시야’의 식전 축하공연을 시작으로 엑스포 조직위원회가 그동안 준비한 엑스포 종합실행계획 추진상황에 대한 보고로 진행됐다.

올해 9월 10일부터 개최하는 엑스포는 ‘힐링을! 활력을! 즐거움을! 함양한다’라는 슬로건으로 전시연출, 산업전시, 학술회의, 공연이벤트, 체험행사 등 5개 부문 20개 테마 70여 개의 프로그램을 확정했다.

또한 포스트 코로나 시대의 표준이 될 수 있는 축제로의 자리매김을 위해 방역 대책 구축을 통해 대면 방식을 원칙으로 비대면 콘텐츠를 병행하는 해 산삼과 항노화를 주제로 하는 전시·공연·체험행사를 풍성하게 준비할 계획이다.

서 군수는 “방역 대책 구축에 철저히 해 코로나19 상황에 유연하게 대응할 수 있도록 만반의 준비를 하고 있다”며 “명실상부 우리나라를 대표하는 세계적인 항노화 건강 축제로 만들어, 밝은 미래를 만들 수 있도록 최선을 다할 것을 약속드린다”라고 밝혔다.

김종순 엑스포 조직위원회 사무처장은 “엑스포를 계기로 새로운 가치 창출과 항노화 산업을 선도해 헬스케어·뷰티 등 관련 산업의 발전으로 이어질 수 있도록 할 것”며 “안전한 엑스포를 즐길 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

