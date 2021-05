국민의힘 행안위원들 " 이용구 택시기사 폭행사건, 은폐 시도 철저히 규명해야"

[아시아경제 이관주 기자] 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건 당시 서울 서초경찰서 간부들이 이 차관의 구체적의 신분을 인지하고 있었다는 사실이 알려지며 논란이 일자 국회 행정안전위원회 소속 국민의힘 위원들이 진실 규명을 촉구하고 나섰다.

국회 행안위 국민의힘 간사인 박완수 의원 등 국민의힘 위원들은 27일 성명을 내고 "지휘부의 부당 지시, 수사 개입 행위 등에 대해 한점 의혹도 없이 규명하라"고 촉구했다.

위원들은 "경찰은 이 차관의 택시 운전기사 폭행사건을 최초로 수사할 당시 이 차관의 신분을 구체적으로 인지하지 못했다면서 정권 실세 봐주기 수사라는 의혹에 대해 전면 부정했다"며 "그런데 경찰은 이 차관의 객관적인 이력은 물론 공수처장 후보로 거론되는 사실 등 그야말로 인물 동향까지 상세하게 파악하고 있었던 것이 밝혀졌다"고 지적했다.

그러면서 김창룡 경찰청장을 겨냥해 "내사 종결 조치가 부실 수사라고 질타했던 국민을 향해 현행 법령이 아닌 개정 이전 법률에 의한 2008년의 대법원 판례, 2015년 헌법재판소 결정례까지 들며 이 차관을 엄호했다"면서 "경찰청장의 이 같은 행태는 국민 다수의 상식과 정의로부터 문재인 정권의 비상식과 불의를 비호한 것에 지나지 않는다"고 비판했다.

위원들은 "모든 정황상 폭행 사건 발생 당시부터 이용구 차관의 신분이 경찰청과 서울지방경찰청에 보고됐을 가능성이 매우 높다"며 "이에 대해 지위 고하를 불문하고 철저하게 수사해야 한다"고 강조했다. 또 "경찰 지휘부는 정권 수호 경찰의 오명을 스스로 벗어 던지고 국민의 경찰로 거듭나기를 바라며, 지금이라도 국민 앞에 진실을 고백하고 재발 방지를 약속하라"고 요구했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr