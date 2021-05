휴메딕스 관절주사제 '휴미아주', 유럽 CE 인증 획득

[아시아경제 이춘희 기자] 휴메딕스 휴메딕스 200670 | 코스닥 증권정보 현재가 35,500 전일대비 550 등락률 -1.53% 거래량 73,500 전일가 36,050 2021.05.27 10:51 장중(20분지연) 관련기사 러시아 코로나19 백신 ‘스푸트니크 라이트’ 승인… 휴온스글로벌·휴메딕스 관심정부 백신 담화문 속, 주가 상승의 비밀! 직접 보여드립니다[특징주]코리아에셋투자증권, 러시아 백신 컨소시엄 참여 큐라티스 지분 부각 강세 close 가 자사의 1회제형 골관절염치료제 '휴미아주(HUMIA)'가 최근 유럽 CE 인증을 획득했다고 27일 밝혔다.

휴미아주는 1회 투여로 6개월 간 약효가 지속된다. 휴메딕스의 독자적인 생체 고분자 응용 바이오 기술에 고순도 히알루론산 생산 기술이 접목돼 정상인의 관절 활액 물성과 유사한 구조를 띄고 있다.

앞서 지난 2019년 식품의약품안전처로부터 품목허가를 받아 '하이히알원스' 등의 이름으로 출시돼 꾸준히 판매되고 있다. CE 인증은 유럽연합(EU)이 제시한 품질과 성능, 내구성, 안전성에 대한 규정으로 요구 사항을 모두 충족했을 때만 획득할 수 있다. 유럽시장 공략을 위해서는 취득이 필수적이다.

휴메딕스는 이번 CE 인증 획득을 계기로 휴미아주의 글로벌 시장 공략에 박차를 가한다는 계획이다. 휴메딕스는 기존 동일 제제의 골관절염치료제들이 매주 1회씩 3회 또는 5회를 투여해야 하는데 비해 1회 투여로 투여 횟수를 획기적으로 줄여 환자들의 불편함을 해소할뿐만 아니라 코로나19 비대면 시대에 적합한 제품임을 강조할 계획이다.

김진환 휴메딕스 대표는 “휴미아주는 휴메딕스의 생체 고분자 응용 바이오 기술을 집약해 개발해낸 제품"이라며 "약 25조원 규모로 추정되는 전세계 히알루론산 제제 골관절염치료제 시장을 리드하는 제품으로 자리매김할 수 있도록 해외 시장 공략에 힘을 쏟겠다”고 말했다.

