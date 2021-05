비트코인 3.39%↑·이더리움 8.48%↑…소폭 상승

[아시아경제 김수환 기자] 비트코인을 비롯한 각종 가상화폐 가격이 소폭 상승한 것으로 나타났다.

27일 코인데스크에 따르면 한국시간 오전 6시 45분 기준 비트코인은 3만9135달러를 기록해 24시간 전 대비 3.39% 올라갔다. 한때 4만달러를 돌파한 이후 소폭 내려가 3만9000달러 대를 유지하고 있다.

비트코인이 4만달러를 기록한 것은 지난 21일 이후 6일 만이다.

이더리움은 24시간 전보다 8.48% 상승한 2816달러, 도지코인은 0.79% 오른 0.3474달러를 기록하는 중이다.

이밖에도 주요 알트코인(비트코인 이외 가상화폐)인 리플(XRP)은 6.67% 올라간 1.01달러, 라이트코인은 11.15% 상승한 195달러, 모네로는 10.55% 올라간 267달러에 거래되고 있다.

이같은 가상화폐 가격 반등은 지난 24일 일론 머스크 테슬라 최고경영자가 북미 비트코인 채굴업자와 대화하고 있다고 밝힌 이후 시작됐다. 머스크가 미국내 비트코인 채굴 사업에서 친환경 에너지를 사용할 수 있다는 가능성을 시사했고 투자자들은 이를 가상화폐에 대한 긍정적 신호로 받아들였다.

반면, 가상화폐의 변동성을 우려하는 시각도 여전히 존재한다. 캐슬 아일랜드 벤처스의 닉 카터 공동창업자는 이날 블룸버그통신과의 인터뷰에서 "비트코인의 변동성은 매우 크다"며 "특히 비트코인의 공급량이 한정돼 있다는 점을 감안하면 수요 변동 상황에 따라 가격 변동성도 더욱 커질 수 있다"고 경고했다.

이밖에도 최근 중국 당국이 비트코인 채굴 사업과 관련 금융 서비스를 전면 금지하는 등 강경한 규제를 단행하고 있는 것도 위협 요소 중 하나로 분석되고 있다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr