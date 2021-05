포항시, 산불예방·재선충 방제 유공자에 표창

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 포항시는 26일 시청 대회의실에서 산림분야(산불, 재선충) 유공자에 표창장<사진>을 수여했다.

지난해 가을철과 올해 봄철 산불조심기간 동안 전국적으로 280여 건의 산불이 발생한 가운데 포항에서는 산불전문진화대, 산불감시원의 적극적인 산불예방활동으로 산불로 인한 별다른 피해가 없었다.

포항시는 2023년까지 생태적으로 관리가능한 수준의 목표 달성을 위해 지난해 10월부터 올해 3월 말까지 추진한 소나무재선충병 방제사업을 통해 피해고사목 1만 5000본을 제거, 예방나무주사 300㏊를 시행했다.

특히 방제사업 시행업체 중 소나무재선충병 피해 감소를 위해 어려운 작업여건에서도 적극적인 방제를 추진한 업체 5곳을 선정해 표창장을 수여했다.

이강덕 시장은 "산불예방 및 소나무재선충병 방제는 포항시 역점 사업인 Greenway 프로젝트 추진을 통해 조성하는 친환경 녹색생태도시를 만드는 데 반드시 필요한 업무"라고 강조했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr