대구시, '5030' 간선도로 속도변이 구간 LED표지판 보강

대구시는 대구경찰청과 함께 지난달 17일 '안전속도 5030' 시행 이후 나타난 문제에 대한 후속 조치로 LED교통안전표지판 등 교통안전시설을 보완했다고 26일 밝혔다.

잦은 속도변이 발생으로 불편이 우려되는 동북로(효목고가네거리~복현네거리) 구간에는 지난달 경찰 교통안전시설심의에서 제한속도 50㎞/h로 일괄 적용토록 재조정했고, 범안로(관계삼거리~앞산터널로)의 경우 이번 달 심의를 거쳐 제한속도를 재조정할 방침이다.

제한속도 50㎞ 이상 간선도로에 어린이보호구역으로 차량 급감속이 우려되는 곳에는 시인성이 좋은 LED 교통안전표지판을 설치한다.

단속 유예가 끝나는 7월 말까지 LED 교통안전표지판(221개소)을 교체해 교통사고 위험을 예방하고 운전자가 제한속도를 사전에 인지해 안전운행을 할 수 있도록 유도하는 등 운전자 민원과 교통 불편을 줄여나갈 계획이다.

이와 함께, 제한속도 30㎞/h의 주택가 및 이면도로에도 운전자가 보다 명확하게 제한속도를 인지해 안전운행을 할 수 있도록 속도 관련 교통안전시설물을 추가로 설치키로 했다.

윤정희 대구시 교통국장은 "시민의 안전과 소중한 생명을 지키기 위한 '안전속도 5030'의 연착륙을 위해 전력을 다해 나가겠다"면서 "내비게이션 업데이트와 함께 제한속도를 반드시 준수해 달라"고 당부했다.

