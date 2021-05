진주시, 항공우주 부품·소재 산업 육성을 위한 업무협약

경남진주강소특구 특화산업 육성 및 활성화 등 협력을 위해 맞손



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 항공우주 부품·소재 산업 육성을 위해 관련 기관과 업무협약을 했다고 26일 밝혔다.

이날 진주 아시아레이크사이드호텔에서 열린 협약식에는 조규일 진주시장, 정경환 한국항공우주산업진흥협회 부회장, 문용호 경남진주강소특구지원센터장이 참석했다.

3개 기관은 경남진주강소특구 성과확산을 위한 상호 협력, 경남진주강소특구 특화 및 연계 분야 산업 육성을 위한 채널 구축, 특화 및 연계 분야 산업 발전을 위한 정책·제도 개선 등에 협력기로 했다.

진주 강소특구지원센터는 지난 2019년 8월 항공우주 부품·소재 분야 특구로 지정돼 지역 혁신 주체인 산·학·연·관의 상호협력을 통해 다양한 분야에서 괄목할만한 성과를 내면서 혁신 기술 창출의 신모델이 되고 있다.

한국항공우주산업진흥협회는 지난 1992년 설립된 산업통상자원부 산하 항공우주 분야 국내 최대 협회로 국내 대표적인 항공우주 기업 96개사가 회원사로 가입, 항공우주산업 성장과 발전의 한 축을 담당하고 있다.

조규일 시장은 “이번 협약을 통해 미래 항공우주 인력양성 및 진주의 항공산업 발전이 크게 기대된다”며 “항공우주 부품·소재 분야 산업을 지역발전과 혁신을 견인할 신성장 동력산업으로 육성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

