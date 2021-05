조선내화, 계열사 주식 50만주 547억에 취득

[아시아경제 임혜선 기자] 조선내화 조선내화 000480 | 코스피 증권정보 현재가 89,700 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 944 전일가 90,100 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일조선내화, 포스코와 605억 수주계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close 는 플랜트건설 계열사 조선내화 조선내화 000480 | 코스피 증권정보 현재가 89,700 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 944 전일가 90,100 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일조선내화, 포스코와 605억 수주계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close 이엔지의 주식 50만주를 약 437억원에 취득한다고 26일 공시했다. 조선내화 조선내화 000480 | 코스피 증권정보 현재가 89,700 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 944 전일가 90,100 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일조선내화, 포스코와 605억 수주계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close 의 조선내화 조선내화 000480 | 코스피 증권정보 현재가 89,700 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 944 전일가 90,100 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일조선내화, 포스코와 605억 수주계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close 이엔지 지분율은 100%가 된다. 주식 취득 예정일은 31일이다.

조선내화 조선내화 000480 | 코스피 증권정보 현재가 89,700 전일대비 400 등락률 -0.44% 거래량 944 전일가 90,100 2021.05.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-23일조선내화, 포스코와 605억 수주계약 체결[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close 는 "설비투자와 운영과 신규 재생사업에 시너지 효과를 위한 조치"라고 밝혔다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr