권양근 산청 부군수, 국비 확보 위해 ‘구슬땀’ … 행안부·환경부 잇달아 방문

특교세·상하수도 국비 사업 등 지원요청



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 지역발전의 밑거름이 되는 국비 예산 확보를 위해 구슬땀을 흘리고 있다.

군은 최근 권양근 부군수를 주축으로 정병주 기획조정실장 등 주요 간부 공무원들이 행정안전부와 환경부를 잇달아 방문했다.

이번 중앙부처 방문은 상반기 특별교부세 사업과 내년도 상하수도 국비 사업을 설명하고 지원을 요청하기 위해서이다.

권 부군수 등 국비 확보 추진단은 환경부를 방문한 자리에서 석대지구 공공하수관로 설치사업 덕교지구 및 월평지구 농어촌 마을하수도 증설사업 등 3건의 예산확보 협조를 요청했다.

이어 행정안전부를 방문해 생비량면 고치 절골 농로 확 포장 공사 시천 리도 206호선 도로 확장·포장 공사 내리 한밭마을 도로 정비공사 등 모두 7건의 특별교부세 사업에 대한 추진 필요성을 설명했다.

특히 ‘2023 산청세계전통의약항노화엑스포’ 등 중장기 사업에 대한 지원 확대 필요성 등을 설명하고 내년도 보통교부세 산정 시 적극적인 검토를 요청했다.

권 부군수는 “지역 현안 해결과 정부예산 확보를 위해서는 관계 중앙부처를 직접 방문해 사업의 필요성과 추진 애로사항 등을 허심탄회하게 논의하는 것이 가장 효과적인 방법”이라며 “앞으로도 지역 현안 해결을 위한 예산확보에 적극적으로 나서는 등 각 부처와 교류 협력을 이어 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr