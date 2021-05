장석웅 전남교육감 “폐교 34곳 지역민 품으로”

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청이 해마다 늘고 있는 폐교를 활용하기 위한 대책 마련에 발 벗고 나섰다.

장석웅 전남교육감은 26일 오전 본청 지하 1층 중회의실에서 비대면 정책브리핑을 하고 전면적인 폐교 활용 정책 전환 계획을 발표했다.

이 계획에 따르면 전남도교육청은 ‘폐교를 지역민에게’라는 표어를 내걸고, 매각 또는 대부에 의존하던 기존 폐교 정책에서 벗어나 앞으로는 지역민에게 되돌려주는 정책으로 전면적인 전환을 꾀한다.

이에 전남 도내 34곳의 폐교가 오는 2024년까지 지역사회의 정서적 중심지로 기능을 할 수 있도록 새롭게 태어날 방침이다. 먼저 오는 2024년까지 50억 원의 예산을 투자해 34곳의 폐교를 지역민의 정서적 중심지로 조성할 예정이다.

이 중 11곳은 16억 원을 투자해 교육공동체 모두가 행복한 공감 쉼터로 만들고, 8곳은 12억 원을 들여 부모와 함께하는 학생체험 공간으로 조성한다는 계획이다.

8곳의 폐교는 12억 원을 투입해 학교의 역사와 추억을 간직한 주민 복지시설 및 교류의 장을 조성하고, 7곳은 10억 원을 들여 전남 농산어촌 유학 지원시설 등 마을공동체 발전의 거점을 구축기로 했다.

도교육청은 이 사업의 효과적 추진을 위해 ▲전체 폐교의 철저한 관리 ▲지자체와 마을을 제외한 개인에게 폐교 매각·대부 지양 ▲학생, 주민, 지역 성장 거점 조성 ▲지자체와 상생·협조체제 구축 등 4가지 정책 방향을 설정했다.

먼저 인근 지역주민을 폐교 관리인으로 위촉하는 등 일자리 창출에도 기여하고 시설관리 및 안전조치에 힘쓸 예정이다.

특히 지자체와 마을을 제외한 개인에게 폐교 매각·대부를 될 수 있는 대로 지양하고, 폐교를 공감 쉼터, 학생 체험공간, 주민복지시설, 지역발전 거점으로 활용하는 등 지자체 및 지역민과 상생 활용하는 모델로 개발해 지역민의 품으로 되돌릴 계획이다.

또 ‘폐교를 지역민에게’ 사업의 성공적인 추진은 지자체와 지역민의 관심과 참여 없이는 어렵다는 판단 아래 지역과 함께 상생 · 발전할 수 있도록 지자체와 협조체제를 구축할 예정이다.

장석웅 교육감은 “학교는 지역민에게 꿈과 희망의 공간이자 추억의 장소였으나, 폐교가 늘어감에 따라 지역민의 상실감은 물론 지역사회의 침체까지 우려되는 상황을 맞고 있다”며 “폐교 정책의 전면적인 변화를 통해 폐교가 지역사회 정서의 중심으로 되돌아오도록 하겠다”고 말했다.

이어 “지자체 및 마을공동체와의 협력을 통해 지역민의 만족도를 높이고 하나 되는 전남교육 실현을 위해 더욱 노력하겠다” 고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr