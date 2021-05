NS홈쇼핑, KSQI 우수 콜센터로 선정

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 26일 한국능률협회컨설팅가 실시한 ‘2021 한국 산업의 서비스 품질지수(KSQI) 콜센터 부문’에서 우수 콜센터에 선정됐다고 밝혔다.

올해로 18년째를 맞은 KSQI는 국내 콜센터의 서비스 현수준을 진단하여 탁월한 서비스 품질을 제공하는 기업을 발굴하고자 2004년부터 한국능률협회컨설팅에서 매년 조사를 실시하고 결과를 발표해왔다.

특히 NS홈쇼핑 콜센터는 코로나19 상황에 적극 대응한 신속한 재택근무 전환, 타사 대비 높은 수신율, 친절도 개선 등 고객 맞춤 서비스 품질평가에서 좋은 점수를 받았다.

NS홈쇼핑 관계자는 “이번 코로나19 상황에서 콜센터를 신속하게 재택근무 전환해 상담사들의 안전하고 효율적인 재택근무 환경 조성을 위해 지원을 아끼지 않았다”며 “재택근무 전환 중에도 콜의 로스 없이 콜센터를 효율적으로 운영할 수 있었고 고객에 만족스러운 서비스제공이 가능했다”고 말했다.

