[아시아경제 박종일 기자] 코로나19 백신 접종률을 높이기 위한 다양한 노력이 펼쳐지고 있는 가운데 성북구가 백신 접종 선도구로 도약하기 위해 팔 걷고 나섰다.

지난 14일부터 20개 전 동과 예방접종센터가 있는 성북구청을 오가는 예방접종 셔틀버스를 무료로 운행함으로써 백신 접종 대상 어르신의 편리한 이동을 돕고 있다.

특히, 이승로 성북구청장의 선두 지휘 하에 행정-주민-민간이 합심해 백신접종 일정 안내부터 이동까지 백신 접종 대상 어르신의 안전·편리한 접종 환경을 조성해 백신접종률을 높이고 있다.

