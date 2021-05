[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점이 ‘블루아이디 레트로 무선 탁상용선풍기’를 선보이고 있다. 탁상용 선풍기는 옛 추억을 생각나게 하는 레트로 감성의 미니 선풍기로 좌·우로 움직이는 회전의 기능과 바람세기를 조절 할 수 있는 기능이 있으며 C타입의 충전 케이블을 연결해 5시간 완충 시 최대 20시간 동안 무선으로 사용이 가능하다.

