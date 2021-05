[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 클라라가 섹시한 매력을 발산했다.

최근 클라라는 자신의 인스타그램을 통해 "#mood"라는 해시태그와 함께 사진 한 장을 공개했다.

공개된 사진 속 클라라는 가슴이 깊게 파인 검은색 의상을 입고 고혹적인 매력을 발산하고 있다. 오똑한 콧날과 날렵한 턱선의 깔끔한 이목구비가 그녀의 매력을 한층 돋보이게 한다. 클라라의 독보적인 미모 클래스에 "매우 훌륭해요", "아름다워요"라는 팬들의 찬사가 쏟아진다.

한편 클라라는 2019년 재미교포 사무엘 황과 결혼했으며 최근에는 그가 출연한 영화 '대홍포'가 중국에서 화제된 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr