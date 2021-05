[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 장제원 국민의힘 국회의원(부산 사상구)이 26일 오후 한국-방글라데시 의원친선협회 교류차 방문한 아비다 이슬람 방글라데시 대사와 상견례 자리를 가졌다.

한국-방글라데시 의원친선협회 회장인 장 의원은 “양국의 우호 증진과 의회 교류를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

장 의원은 “바쁜 시간을 쪼개 참여해 주신 국민의힘 이채익, 정점식, 서범수 의원과 민주당 윤영덕, 김수흥 의원님께 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

