이수그룹-한양대, 바이오·AI·빅데이터 기술이전과 공동연구 착수

[아시아경제 박소연 기자] 이수그룹이 한양대 산학협력단(이하 한양대)과 함께 '오픈이노베이션(Open innovation, 개방형 기술혁신)’ 강화에 나선다.

이수그룹은 한양대와 미래 융복합 사업 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기술이전, 공동연구 등 다양한 협력 체계 구축에 나선다고 26일 밝혔다.

이를 통해 ▲바이오 신약개발 ▲인공지능(AI) ▲빅데이터(Big Data) 등 미래 유망 산업으로 손꼽히는 분야들의 기술사업화가 목표다.

이수그룹과 한양대는 우선적으로 바이오 신약 개발을 위해 협력할 계획이다. 현재 난치성 항암 신약 개발을 진행하고 있는 바이오제약 계열사 이수앱지스가 한양대와 연내 공동 연구 과제 도출을 목표로 우선 협의를 진행하고, 향후 지속적으로 연구협력 관계를 키워 나갈 예정이다.

이수그룹 측은 바이오 신약 기술사업화를 가장 먼저 추진하는 배경으로 이수앱지스와 한양대 간의 높은 시너지 기대감을 꼽았다. 이수앱지스는 바이오텍 1세대 기업으로 바이오 전문 회사로서의 인프라와 사업 경험이 있고, 한양대의 경우 의학, 약학, 생명과학 및 공학 등 바이오 분야 전반에 걸친 원천·실용 기술특허 및 연구과제 실적을 보유하고 있기 때문이다.

이수그룹 관계자는 "바이오 신약 개발 공조로 한양대와의 첫 걸음을 내딛은 이수그룹의 오픈 이노베이션은, 향후 그룹 내 IT 계열사 이수시스템 등을 통해 인공지능, 빅데이터 등의 첨단 IT 분야로도 확장될 계획"이라며 "한양대는 우수한 교수진과 뛰어난 인재들을 보유하고 있는 국내 최고의 대학 중 하나인 만큼, 이수그룹만의 신기술 연구개발(R&D) 속도가 한층 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.

이수그룹은 1969년 이수화학을 모태로 시작하여 현재 바이오, IT, 건설 등 다양한 사업을 영위하는 그룹사로 성장해왔고, 올해 그룹 출범 25주년을 맞이했다. 다양한 사업군을 기반으로 ▲바이오 신약 ▲전고체 배터리 ▲스마트팜 등 미래 산업과 기술을 육성하고 있으며, 특히 사내벤처 육성 및 다양한 외부 기관들과 협력하는 오픈 이노베이션 업무 강화를 통해 급변하는 시대에 발맞춰 사업 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.

