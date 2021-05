충남, ‘아동학대 전담의료기관’ 6개소 지정

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 관내 6개 종합병원을 아동학대 전담의료기관으로 지정했다.

도는 26일 단국대의과대부속병원, 순천향대부속천안병원, 천안·공주·서산·홍성의료원과 아동학대 전담의료기관 지정 협약을 체결했다고 밝혔다.

협약 병원은 앞으로 의료행위 때 학대가 의심되는 아동을 발견하면 즉시 신고하고 학대 피해아동을 대상으로 상담 및 신체·정신적 치료를 맡아 수행하게 된다.

또 학대 피해아동의 건강검진을 실시하고 응급조치가 필요한 경우 우선 진료 후 비용을 사후정산 하기로 했다.

도는 해당 의료기관이 협약사항 이행을 위해 필요한 예산을 지원하며 아동학대의 발견과 예방을 위한 지역사회 의료기관과 협력체계를 한층 강화할 계획이다.

앞서 도는 지난 2월 아동학대 정책의 실효성 확보를 위해 아동학대 대응 강화 종합계획을 마련해 사전예방, 현장대응, 아동보호, 사후관리를 위한 4개 분야 15개 중점과제를 추진하고 있다.

양승조 충남도지사는 “아동학대 사례 대다수는 부모에 의해 가정에서 발생해 이웃의 적극적인 신고가 무엇보다 중요하다”며 “도는 협약을 계기로 아동학대 전담의료기관과 협력해 아동이 행복한 충남을 만드는데 힘쓰겠다”고 말했다.

