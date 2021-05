[아시아경제 조성필 기자] 서강대에서 코로나19 확진자가 발생하면서 학교 측이 2주간 수업을 비대면으로 전환하기로 했다.

25일 서강대에 따르면 전날 재학생 1명이 코로나19 확진 판정을 받으면서 이날부터 다음 달 7일까지 2주간 모든 대면 수업을 전면 비대면으로 전환한다. 확진자는 지난 17일 서강대 리치과학관(R관) 대면 수업에 참석한 후 21일 리치과학관을 이용한 뒤 김대건관(K관) 대면 수업에 참석한 것으로 조사됐다. 학교 측은 동선에 포함된 건물을 전날부터 이날 오후 6시까지 폐쇄하고 방역 조치했다.

연세대에서도 전날 학생 1명이 코로나19 확진 판정을 받았으나 교내 동선은 없는 것으로 파악됐다.

