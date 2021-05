서울 관악경찰서, 한국소년보호협회와 업무협약 체결

[아시아경제 유병돈 기자] 서울 관악경찰서는 한국소년보호협회와 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약으로 경찰은 위기 청소년들의 재범 가능성 등을 종합적으로 판단해 한국소년보호협회에 연계, 회복적인 경찰 활동의 토대를 마련하게 됐다.

한국소년보호협회는 보호관찰 및 소년분류심사원 출신의 위기 청소년들에 대한 교정프로그램을 제공하고, 특별 선도프로그램을 통해 형사 입건된 청소년들의 재범률을 낮추는 데 주력하게 된다.

구체적인 협약 내용은 △위기 청소년을 효과적으로 보호·지원하기 위해 기관 간 긴밀한 협력체계 구축 △위기청소년의 범죄를 예방하기 위한 프로그램 기획 및 운영 △입건 등 소년범 대상 가해자 교정프로그램 연계 노력 △기타 양 기관이 운영하는 청소년 선도프로그램 필요사항 지원 등이다.

경찰 관계자는 "이번 협약을 통해 위기 청소년들의 재범을 선제적으로 예방하고, 사회성 함양을 통해 올바른 청소년으로 성장시킬 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr