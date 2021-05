전라남도자치경찰위원회 공식 출범…초대 위원장 조만형 교수 선정

25일 위원 임명 및 현판식, 도민 친화적 치안 서비스 제공

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전라남도자치경찰위원회가 25일 7명의 위원을 임명하고 공식 출범했다.

전라남도자치경찰위원회는 이날 오전 도청 왕인실에서 자치경찰위원 임명식과 현판 제막식을 진행하고 초대 위원장에는 조만형 동신대 경찰행정학과 교수를 선정했다고 밝혔다.

위원으로는 서채수 전남 경우회 사무처장, 김용근 동신대 경찰행정학과 교수, 김문호 호남대 경찰행정학과 교수, 강행옥 변호사, 유숙영 순천여성상담센터장, 백혜웅 전 전남경찰청 생활안전과장이 선정됐다.

위원 임명식은 내빈들이 함께하는 가운데 위원 임명장 수여, 내빈들의 축사와 기념 촬영으로 이뤄졌으며, 이후 위원회 현판 제막식 행사를 개최했다.

출범식에는 김영록 도지사, 김순은 대통령소속 자치분권위원장, 김창룡 경찰청장, 김한종 도의회의장, 김재규 전남경찰청장이 참석해 축하를 전했다.

김영록 도지사는 “지방행정과 치안 행정의 연계를 통해 전남 자치경찰이 지역의 여건과 특성에 맞게 잘 운영되어, 도민 치안 서비스가 한 단계 도약할 수 있는 계기가 되길 바란다”며, 자치경찰의 조기 안착을 위해 관계기관들의 원활한 소통과 협력을 당부했다.

김창룡 경찰청장은 “전남자치경찰위원회의 출범을 통해 전남 도민과 동행하게 된 것을 뜻깊게 생각한다며 조만형 위원장님 및 모든 위원님께서 도민의 목소리에 귀를 기울여 실제 체감할 수 있는 치안 서비스를 제공해주기를 바란다”는 메시지를 전했다.

조만형 전남자치경찰위원장은 “무거운 책임감을 느낀다”며 “한 달여 동안 시범운영 기간을 잘 활용해 시행착오를 최소화하면서, 전남도만의 도민 밀착형 치안 서비스가 제공되도록 열과 성을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.

위원회는 도지사 소속 합의제 행정기관으로 생활안전, 여성·청소년, 교통, 지역 경비 등 자치경찰 사무에 관한 주요 정책의 심의·의결, 자치경찰 사무 감사 및 고충 심사, 사무조정 관련 경찰청 협의 등 업무를 수행하게 되며, 6월 말까지 시범 운영을 거친 뒤 7월 1일부터 전면 시행된다.

한편, 전남도자치경찰위원 추천 후보들은 같은 대학 같은 학과 교수 2명이 포함됐고, 여성이 1명 밖에 없는 점, 경찰 출신이 3명이 되는 점, 일부 인사들의 과거 전력 등이 드러나면서 지방의회와 시민단체의 강한 반발을 샀지만 모두 그대로 임명됐다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr