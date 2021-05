日 30년 연속 세계 최대 순채권국

[아시아경제 박병희 기자] 일본이 30년 연속 세계 최대 순채권국 지위를 유지했다. 외국에서 받을 돈(대외채권)이 갚아야 할 돈(대외채무)보다 전 세계에서 가장 많다는 뜻이다.

일본 재무성은 25일 지난해 말 기준으로 정부와 기업, 개인의 해외 자산에서 외국인 투자자가 일본에서 보유한 자산인 대외부채를 뺀 대외순자산 평가액이 356조9700억엔(약 3684조원)을 기록했다고 발표했다.

대외순자산 평가액은 엔화 강세 영향으로 2019년 말과 비교해 460억엔 줄었다.

지난해 말 기준으로 일본 다음으로 대외순자산이 많은 국가는 독일이다. 일본 재무성에 따르면 독일의 대외순자산은 323조4659억엔을 기록했다. 다음으로 홍콩이 223조913억엔을 기록했다.

일본의 전체 대외자산은 지난해 말 현재 1146조1260억엔이다. 2019년 말에 비해 5.1% 늘면서 12년 연속 증가했다.

대외부채는 외국인 투자자가 보유한 일본 주식의 가격 상승으로 7.6% 증가한 789조1560억엔으로 집계됐다.

지난해 말 기준 일본의 대외자산과 대외부채 규모는 모두 사상 최대를 기록했다.

