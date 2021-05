세계바둑 정상 신진서 9단 … 합천군 홍보대사로 위촉

청정한 자연을 품은 합천군

신진서 홍보대사 위촉으로 브랜드가치 상승 기대

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 24일 세계바둑 정상 신진서 9단을 합천군 홍보대사로 위촉했다고 밝혔다.

이번에 홍보대사로 위촉된 신진서 9단은 2012년에 입단, 2018년 9단 승단으로 2019 제31회 TV 바둑 아시아선수권 우승, 2020년 제24회 LG배 조선일보 가왕전 우승 등 각종 세계 바둑대회 수상을 휩쓸고 있는 한국 바둑계의 대표주자이다.

2021 제9회 응씨배 세계바둑선수권대회 결승 진출, 2021 제13회 춘란배 세계바둑선수권대회 결승 진출을 앞두고 있으며, 앞으로 2년간 합천의 스포츠, 관광 활성화를 위한 대내외 홍보활동을 이어나갈 계획이다.

신진서 9단은 위촉식에서 “합천은 빼어난 자연경관과 재밌는 관광명소가 있는 도시로, 합천군이 야심 차게 개발한 작약 제품(작약 미인 음료, 화장품세트)과 각종 홍보 콘텐츠를 통해 군을 많이 소개하겠다”고 소감을 밝혔다.

문준희 군수는 “세계바둑정상인 신진서 9단과 귀한 인연을 맺게 돼 큰 영광으로 생각한다”며 “청정한 자연을 품은 합천군의 브랜드 가치를 높이는데 함께 힘써주셨으면 한다”고 화답했다.

