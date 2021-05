[아시아경제 조성필 기자] 국내 2위 도서 도매업체 인터파크송인서적(이하 송인서적)이 끝내 파산했다.

25일 법조계에 따르면 서울회생법원 회생11부(부장판사 김창권)는 지난 20일 송인서적에 파산을 선고하고, 다음날 선고 내용을 공고했다. 파산관재인은 정동현 변호사이며 채권자들은 다음달 23일까지 서울회생법원에 채권을 신고할 수 있다. 채권자 집회는 7월21일 서울법원청사에서 열린다.

1959년 송인서림으로 출발해 업계 2위의 출판 도매상으로 성장한 송인서적은 2017년 기업회생 절차를 거쳐 인터파크에 인수됐지만, 이후로도 적자가 이어져 작년 6월 다시 회생절차를 신청했다.

