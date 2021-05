제일약품 "온코닉테라퓨틱스, 이중표적항암제 임상결과 美 ASCO서 공개"

[아시아경제 유현석 기자] 제일약품의 신약개발 부문 자회사 온코닉테라퓨틱스(이하 온코닉)는 다음달 6월 4일부터 8일까지 온라인으로 열리는 미국임상종양학회(ASCO)에서 PARP 및 Tankyrase 이중저해 표적항암제 'JPI-547'의 임상1상 결과를 발표한다고 25일 밝혔다.

학회에 앞서 지난 20일 ‘JPI-547’ 논문 초록이 공개됐다. 초록에 따르면 말기 고형암 환자 총 39명을 대상으로 임상 1상 유효성 평가가 진행됐다.

이중 난소암, 유방암, 비소세포폐암 등의 환자 11명에서 부분 반응 (partial response, 암세포 종양이 30% 이상 감소)이 확인됐다. 약물 치료 효과로 종양이 조절된 환자수를 나타내는 DCR (Disease Control Rate)는 64.1%, 부분 반응 환자수를 나타내는 ORR (Overall Response Rate)는 28.2%로 나타났다.

기존 Olaparib 치료에 반응이 없던 환자 5명중 1명에서 종양크기가 37% 감소한 데이터도 포함됐다.

김정훈 온코닉 대표는 "기존 PARP치료제에서 반응이 없던 환자에서의 효과를 비롯해, 말기암 환자 대상 1상 임상에서 관찰된 ORR과 DCR 수치는 매우 긍정적"이라며, "PARP/Tankyrase 이중저해 항암신약으로서의 가능성을 확인하였고, 안전성 측면에서도 특이한 사항은 발견되지 않아 후속 임상을 통해 2세대 PARP항암제로서의 ‘JPI-547’의 가치를 키워나갈 예정"이라고 밝혔다.

온코닉은 다음달 공개되는 ASCO 포스터 발표를 통해 보다 자세한 데이터를 공개할 계획이다. 회사측은 ‘JPI-547’이 차세대 PARP 항암제로서 많은 관심을 받을 것으로 기대하고 있다.

ASCO(American Society of Clinical Oncology)는 1964년에 창립된 세계 최대 암학회다. 본사는 미국 버지니아 알렉산드리아에 있다. ASCO는 매년 5~6월 연례 학회를 개최하는 전세계 암관련 학회중 가장 권위있는 곳 중 하나다. 글로벌 제약사들은 물론, 전 세계 바이오, 제약관련 업체들과 수만여명의 항암분야 전문가들이 대거 참여해 세계적인 연례회의가 개최되고 있다.

