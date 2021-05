광주대, 재학생 글로벌 역량 강화 ‘해외 취업 온라인 설명회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주대학교(총장 김혁종) 대학일자리센터는 재학생의 글로벌 역량 강화를 위해 해외 취업 온라인 설명회를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 설명회는 학생들이 국비 지원 혜택을 통해 해외연수 및 취업을 준비할 수 있는 해외 취업 연수(K-Move스쿨) 프로그램과 국가별 취업전략 과정 소개 등으로 진행됐다.

해외 취업 연수(K-Move스쿨)는 해외 진출을 희망하는 청년을 대상으로 맞춤형 교육과정을 제공하고 해외 취업까지 연계하는 프로그램이다.

대학일자리센터는 이밖에도 학과 전공별 맞춤 해외 취업 멘토링 프로그램도 함께 진행할 예정이다.

내달 2일과 3일에는 호텔외식조리학과와 항공서비스학과 학생들을 대상으로 전공별 가능 직무소개 및 외국계 기업분석 등도 안내할 계획이다.

윤홍상 대학일자리센터장은 “코로나19의 영향으로 해외 취업이 제한되는 상황이지만, 위기를 새로운 기회로 만들기 위해 적극적으로 학생들을 지원해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr