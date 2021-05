법무부, 27일 검찰인사위 개최…검사장급 인사기준 논의

[아시아경제 김형민 기자] 법무부가 새 검찰총장 취임 후 단행할 검찰 인사 논의를 시작한다.

25일 법조계에 따르면 법무부는 오는 27일 오후 검찰인사위원회를 열어 검사장급 이상의 승진·전보 인사 기준을 심의한다. 법무부는 최근 인사위원들에게 이 같은 일정을 통보한 것으로 알려졌다.

법무부는 검찰 인사의 공정성을 기하기 위해 이번 검찰인사위를 실질적으로 운영하기로 했다. 이 계획은 올해 초 대통령 업무보고 때도 포함됐다.

실제로 검찰인사위가 열린 뒤 당일이나 이튿날 검찰 인사안이 발표돼 사실상 검찰인사위가 유명무실하다는 비판이 제기돼 왔다. 하지만 이번에는 검찰인사위에서 논의된 인사 기준을 토대로 구체적인 인사안을 짜겠다는 것이다.

법무부는 김오수 검찰총장 후보자가 취임하면 인사안을 놓고 새 총장의 의견도 청취한다는 입장이다. 앞서 법무부는 법무부 장관과 검찰총장이 인사 의견을 주고받는 절차를 공식화·투명화한다는 계획을 밝히기도 했다.

이번 검찰 인사는 대규모로 이뤄질 것이란 전망이 지배적이다.

