[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 ‘환경부’와 '탄소중립 지방정부 실천연대'가 공동 주최하는 '탄소중립 실천 특별세션'에 참여했다.

탄소중립은 온실가스 순 배출량을 '제로(0)'로 만드는 것으로 유럽연합, 미국, 일본 등이 2050탄소 중립을 선언한 바 있다.

마포구는 그간 기후변화 대응을 위해 500만그루 나무심기, 친환경 에너지 보급 사업, 탄소중립 생활 실천운동 등을 실천해 왔다.

유동균 마포구청장은 "우리 구는 탄소중립 목표를 달성할 수 있는 실질적인 이행주체로서 기후변화 대응 계획을 수립, 탄소 배출 제로 도시로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

