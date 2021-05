[포토]수성인터내셔널, 용산복지재단에 6250만원 상당 식품 기부

가정의 달 기념 24일 재단에 플라하반 그래놀라 레드베리 전달

[아시아경제 박종일 기자] 전자상거래업체 수성인터내셔널(대표 최진이)이 24일 용산복지재단(이사장 이상용)에 6250만원 상당 식품(플라하반 그래놀라 레드베리 400g 7449개)을 기부했다.

가정의 달을 맞아 기업의 사회적 가치를 실현하기 위해서다.

이날 후원품 전달식은 한남동 소재 용산복지재단에서 진행됐으며 최진이 수성인터내셔널 대표, 최혁균 용산복지재단 사무국장 등이 자리했다.

재단은 기부받은 식품을 용산구 푸드뱅크마켓센터로 전달, 지역 취약계층이 편하게 접할 수 있도록 했다.

플라하반 그래놀라 레드베리는 통곡물귀리오트밀, 레드베리, 아몬드, 코코넛 등이 들어간 식사 대용 식품이다. 우유나 요거트와 함께 먹는다.

최진이 수성인터내셔널 대표는 “최근 용산구로 이전한 수성인터내셔널이 좋은 이웃으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이상용 용산복지재단 이사장은 “이웃 사랑을 실천하고 있는 수성인터내셔널 측에 깊이 감사드린다”며 “이번을 기회로 인연을 맺어 지속적으로 함께할 수 있기 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr