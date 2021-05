부산 기장군, 25일부터 경로당 제외한 공공시설 단계적 개방

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산 기장군의 공공시설이 단계적으로 개방된다.

부산시의 사회적 거리두기가 24일부터 1.5단계로 완화됨에 따라 기장군은 25일부터 경로당을 제외한 모든 공공시설을 개방한다고 밝혔다.

경로당은 코로나19 추이에 따라 추후 개방 여부를 결정할 계획이다.

25일부터 ▲문화예절학교, ▲청소년수련관, ▲청소년상담복지센터, ▲진로교육지원센터, ▲종합사회복지관, ▲노인복지관, ▲노인회관, ▲건강가정다문화가족지원센터를 개방한다.

오는 26일부터는 ▲공공도서관, ▲기장생활체육센터(헬스장), ▲국민체육센터(헬스장)를 개방한다.

6월 1일부터는 ▲기장생활체육센터(수영장), ▲국민체육센터(수영장), ▲기장문화원, ▲기장향교, ▲기장장관청을 개방하고, 6월 13일부터는 ▲안데르센극장의 공연도 재개된다.

기장군은 정부의 방역지침에 따라 복지관, 청소년시설, 문화시설 등은 수용 가능인원의 50% 이내로 인원을 제한해 운영한다.

또 기장생활체육센터와 국민체육센터는 자체 계획에 따라 기존 이용인원의 40% 이내로 인원을 제한해 운영한다.

공공도서관은 자료실과 열람실을 50% 이내로 인원을 제한해 운영한다.

다만 기장군청 7층에 있는 기장디지털도서관은 공공청사 방역강화 조치에 따라 이번 개방 대상에서 제외된다.

작은도서관은 도서관별 자체 계획에 따라 운영될 예정이다.

이밖에 기장군은 마스크 착용, 출입자명부 작성, 발열 체크, 주기적 소독 및 환기 등 정부의 기본방역수칙을 준수하며 운영할 계획이다.

기장군 관내 공동주택 내 주민공동시설(경로당 제외)은 5월 24일부터 개방해 운영에 들어갔다.

오규석 기장군수는 “부산시의 방역조치 완화와 현장의 주민 목소리를 반영해 관내 공공시설의 단계적 개방을 결정하게 됐다”며 “사회적 거리두기 완화 조치로 지역감염이 재확산되지 않도록 긴장의 끈을 놓지 않고 방역수칙을 준수하면서 공공시설이 운영될 수 있도록 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

