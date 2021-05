[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 군위군은 군위읍주민자치위원회에서 지난 21일 홍성표 위원장을 비롯한 위원 등 20여 명이 참석한 가운데 올해 첫 정기회의를 열었24일 밝혔다.

이날 회의에서는 주민자치센터의 2020년도 운영 결산 및 2021년도 프로그램 운영 계획에 대하여 심도 있게 논의했다.

홍성표 위원장은 "주민이 스스로 참여하고 결정하는 주민자치를 위해서 위원님들이 주축이 돼 협력해야 한다"며 "주민의 문화와 복지증진을 위해 적극 동참하자"고 독려했다.

임병태 군위읍장은 "위원님들의 충분한 논의를 통해 참신한 아이디어가 많이 발굴, 어려운 시기에 군위읍주민자치센터가 활성화 되도록 함께 노력하겠다"고 다짐했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr