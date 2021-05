김상철 한컴 회장 지분 전량 매각…2세 경영 본격화

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터그룹(한컴)이 2세 경영을 본격화할 전망이다.

한컴은 다토즈주식회사가 한컴의 지분 9.4%를 인수해 2대 주주가 되었다고 24일 공시했다.

김상철 한컴그룹 회장과 아내인 김정실 사내이사 그리고 한컴의 계열사인 캐피탈익스프레스가 보유하고 있는 한컴의 주식 232만9390주를 약 500억원에 다토즈가 신규 설립한 HCIH를 통해 전량 인수했다. HCIH 설립에는 사모펀드운용사인 메디치인베스트먼트도 PEF로 참여했다.

다토즈와 HCIH는 김 회장의 장녀인 김연수 한컴그룹 총괄부사장이 대표를 맡고 있다.

김 총괄부사장은 “일반적으로 승계에서 취하는 자산의 포괄적승계가 아니라 한컴의 미래가치를 반영해 지분가치를 산정해 전액 매수했다"라고 밝혔다.

다토즈는 이번 한컴 지분 인수를 통해서 향후 한컴의 성장전략, 인수합병(M&A), 기업공개(IPO)를 직접 주도할 계획이다.

한편 김 총괄부사장은 2006년 위지트로 입사해 한컴그룹의 M&A와 성장전략을 담당해왔다. 2015년부터 벨기에 기업인 아이텍스트사의 의장과 대표이사를 맡아 회사규모를 3배 이상 성장시켰다. 현재도 아이텍스트사의 이사회멤버로 참여하고 있다.

김 총괄부사장은 한컴그룹의 운영총괄 부사장을 맡아 아마존웹서비스(AWS), 네이버클라우드, 카카오, NHN 등과의 전략적 파트너십을 주도해왔다. 이번 지분 매수를 통해 더 적극적으로 한컴의 주요 주주로 클라우드 사업 확대를 지원한다는 계획이다.

