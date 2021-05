[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 24일 오전 ‘2020년 기준 경제총조사 조사요원 교육’이 열린 영등포구청 별관 강당을 찾아 교육 참석자에게 인사를 했다.

경제총조사는 산업 전반에 대한 고용, 생산 등 구조와 분포를 파악하기 위해 전국의 사업체를 대상으로 5년마다 실시하는 국가 기본 통계조사로 교육에 참석한 조사원들은 향후 현장조사, 조사표 작성 등 업무를 수행하게 된다.

채현일 구청장은 “경제총조사가 국가 정책수립을 위한 기초자료로 활용되는 중요한 자료인 만큼 조사원분들께서 투철한 사명감을 가지고 업무에 임해주시길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr