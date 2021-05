서춘수 함양군수 양파수확시기 농촌일손 확보방안 마련 당부

간부회의서 시군주요업무 합동평가 정량평가 1위 치하

당면 현안 추진 철저



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 서춘수 함양군수가 간부회의에서 양파 수확시기를 맞아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 인력수급 문제 해결 방안 마련을 주문했다.

군은 24일 오전 서 군수 주재로 간부회의를 개최하고 각 부서별 추진할 중요 현안사업에 대해 보고하고 원활한 사업 추진을 위한 각 부서의 협조를 이끌어 냈다.

이날 서 군수는 “양파 수확이 본격 시작되었지만 인력 수급의 어려움과 함께 인건비 상승 등으로 농가에서는 삼중사중고를 겪고 있다”며 “농번기의 안정적 영농작업을 지원할 수 있도록 다양한 방안을 마련해 달라”라고 당부했다.

군은 양파수확, 모내기, 과수 적과 등에 대비 일손확보를 위해 공무원, 유관기관, 민간 봉사단체 등이 함께하는 ‘범 군민 농촌 일손돕기 운동’을 6월말까지 전개해 나갈 예정이다.

이어 “시군주요업무 합동평가에서 정량평가 1위를 달성한 것을 전 직원이 합심해서 이룬 값진 성과로 함께 노력해 준 직원 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 우리 군의 발전과 군민의 행복을 위한 시책들을 발굴해 최선을 다해 추진해 달라”라고 전했다.

이 외에도 서 군수는 청렴도 향상, 재정신속집행, 국·도비 확보, 인구 늘리기, 2021 함양산삼항노화엑스포 준비 등 당면 현안업무 추진에도 철저를 기해줄 것을 요청했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr