새 CCTV 공개한 손정민 父 "슬리퍼 신고 펜스 넘는데 만취?"…A씨 측 "만취 증거 많아"

[아시아경제 김초영 기자] 서울 반포한강공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 대학생 손정민씨(22)의 아버지 손현씨가 새로운 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개하며 만취 상태였다는 친구 A씨 측 주장을 반박했다.

손 씨는 23일 JTBC 뉴스룸에서 정민씨의 실종 당일인 지난달 25일 오전 5시12분께 촬영된 CCTV 영상을 공개했다. 영상에는 홀로 귀가했다가 가족과 함께 다시 한강공원을 방문한 A씨의 모습이 담겨 있었다. 이들은 A씨와 정민씨가 함께 술을 마신 곳 인근에 차량을 세웠고, A씨와 아버지는 차량에서 내린 뒤 펜스를 넘어 한강공원으로 향했다.

손 씨는 "(A씨가) 슬리퍼를 신은 상태로 펜스 2단을 넘어서 심지어 손도 넣고 걸어간다"면서 "블랙아웃은 고사하고 술에 취한 기운도 없어 보인다"고 지적했다.

그러면서 "우리에게 연락도 안 하고 (A씨 가족이) 바로 그 장소(A씨와 정민씨가 술을 마신 장소)로 직진했다"며 "그 위치를 알려준 것은 친구 밖에 없을 것 아닌가. 그런데 그 친구가 술에 취해서 기억이 안 난다?"라고 만취 상태였다는 A씨의 주장에 의구심을 드러냈다.

영상에는 A씨와 아버지가 강가 근처에서 서성이는 모습도 포착됐다. 손 씨는 "거기(강 비탈)에서만 계속 둘이 왔다 갔다 한다"면서 "한 20분 지나서 친구는 약간 이동하기 시작하고 그 뒤에도 부친은 거기 있다. 한번 훑고 없으면 애가 갔을 곳을 찾으러 다녀야 하는 것 아닌가"라고 토로하기도 했다.

손 씨는 정민씨 실종 다음 날 A씨가 '굴렀다'는 점만 이야기를 한 것으로 보아 '강 비탈'에서 무슨 일이 있었는지 밝히는 것이 중요하다고 주장했다.

한편 A씨 측 변호인은 JTBC에 "영상이 짧고 단편적인 장면이라서 그것만 가지고 취했느냐 취하지 않았느냐를 말하긴 어려울 것 같다"면서 "블랙아웃 상태에서 정상적으로 행동하는 사람도 많이 있다"고 전했다.

아울러 "목격자들이 구토하는 장면을 목격했고, (A씨가) 집으로 다시 돌아왔을 때도 여전히 만취 상태라서 차에서 내리자마자 주차장에서도 토를 했다"며 "(A씨가) 만취한 상태였다는 걸 입증할 객관적 증거는 많다"고 말했다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr