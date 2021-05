文대통령 "방미성과, 분야별로 국민에게 소상하게 알려야"

김부겸 총리와 주례 회동서 정부부처에 지시…靑, 방미성과 점검과 후속조치 위해 TF 운영

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 24일 김부겸 국무총리와의 주례회동에서 한미 정상회담 성과를 국민이 체감할 수 있도록 부처별로 소상하게 알리라고 지시했다.

박경미 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "문 대통령은 귀국 후 방역 관련 절차가 종료된 후 바로 업무에 복귀해서 총리 주례회동과 내부 회의를 이어갔다"면서 이렇게 말했다.

문 대통령은 "방미 성과를 경제협력, 백신, 한미동맹과 한반도 평화프로세스 등의 분야별로 각 부처에서 국민들에게 소상하게 알리고 국민들이 체감할 수 있도록 구체화하라"고 당부했다.

앞서 유영민 대통령 비서실장은 이날 오전에 개최한 한미정상회담 후속조치 관계 수석 회의 결과를 보고한 바 있다. 후속조치 점검과 추진을 위해 청와대 TF를 운영하겠다는 계획이 담겼다.

박 대변인은 "첫째 반도체와 배터리 등 핵심산업, 백신에 대한 범부처 TF를 구성해 미국과의 협력 방안을 모색하고, 둘째 글로벌 백신 파트너십 수립을 위해 범부처와 제약업체들이 참여하는 전문가 워킹그룹을 구성하며, 셋째 우리측 기업의 컨소시엄 구성, 원부자재 수급, 기술이전, 코벡스 협력방안 등 후속조치를 추진하기 위해 범정부 차원에서 지원 방안을 강구한다는 것"이라고 보고 내용을 설명했다. .

문재인 대통령 "기대 이상의 성과를 거둔 한미정상회담이 실질적인 결과로 이어질 수 있도록 관계부처와 함께 후속조치 실행에 만전을 기하라"고 당부했다.

