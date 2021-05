광진구 구의2동주민센터 31일부터 임시청사서 업무 시작

[아시아경제 박종일 기자] ◇구의2동주민센터 5월 31일부터 임시청사서 업무 시작

광진구 구의2동 주민센터는 복합청사 건립 계획에 따라 오는 5월31일부터 임시청사로 옮겨 대민업무를 수행한다.

현 구의2동주민센터는 1988년 건립돼 노후화됨에 따라 주민 복리 증진에 기여하기 위해 동주민센터와 도서관, 가족센터, 공영주차장 등 복합시설을 갖춘 신청사로 2023년6월 조성될 예정이다.

구의2동 임시청사는 현 청사에서 200m정도 떨어진 ‘광나루로37길 24-6, MD타워’에 자리 잡았다.

◇중곡1동, 코로나19 예방을 위한 야간 순찰

광진구 중곡1동주민센터는 코로나19 지역감염 확산 방지를 위해 5월을 특별순찰기간으로 정하고 중곡1동 파출소, 자율방범대와 합동으로 순찰활동을 진행하고 있다.

특히 26일에는 야간 순찰 활동을 실시 미용실, 부동산중개업소, 당구장 등 총 124개소를 대상으로 지인모임, 소규모 화투방 등 사각지대가 존재하는지 점검, 방역수칙 준수 행동요령 및 백신 예방접종 홍보에 나선다.

◇자양4동, 한부모·장애인·어르신을 위한 빵 나눔 ‘행복 빵빵, 빵 나눔’

광진구 자양4동지역사회보장협의체는 18일 한부모가족 및 장애인, 어르신 등 50가구를 대상으로 직접 만든 찰보리빵을 전달했다.

이번 나눔은 코로나19 장기화로 소외된 이웃에 대한 관심을 확대, 주민참여를 통해 자발적인 지역사회 복지 공동체 문화를 조성하기 위해 마련됐다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr