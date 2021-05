경찰 "1시 이후 손정민 휴대폰서 데이터 사용기록 없어…메시지·통화는 구분돼 관리"

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 한강공원에서 실종됐다 숨진 채 발견된 대학생 손정민(22)씨 사건을 수사 중인 경찰이 실종 당일 오전 1시께부터 손씨의 휴대전화에서 인터넷 등 데이터가 사용된 흔적이 없었다고 밝혔다.

하지만 온라인에선 해당 시간 이후 손씨가 어머니와 카카오톡 메시지를 주고 받고 통화한 사실이 있지만 경찰이 이를 누락했다는 주장이 나왔다. 이에 경찰은 데이터 사용과는 별개로 해당 시간 이후 카카오톡 메시지와 통화 등의 사용내역은 남아있다고 설명했다.

서울경찰청은 24일 "통화·문자·메신저·송수신 내역의 경우 인터넷 애플리케이션(앱) 사용내역과 구분돼 관리되며 카카오톡 등 메시지는 지난달 25일 오전 1시 24분께 손씨가 모친에게, 통화는 같은날 오전 1시 33분께 쿠팡이츠 라이더에게 한 것이 마지막으로 확인됐다"고 밝혔다.

앞서 이날 열린 기자간담회에서 서울청 관계자는 "포렌식 결과 지난달 25일 오전 1시 9분께 마지막으로 웹 검색한 이후에 인터넷과 앱 사용이 없는 것으로 확인됐다"며 "통신사에서도 휴대전화를 사용하지 않을 때 자동 동기화 또는 백그라운드 앱 실행으로 데이터 통화내역이 발생하는 경우가 있는 것으로 회신받았다"고 밝혔다. 경찰 발표에 온라인에선 실종 당일 오전 1시 24분께 손씨가 어머니에게 카카오톡 메시지를 보내고 오전 1시 33분께 쿠팡이츠 라이더에게 통화를 해 데이터 사용 흔적이 없다는 경찰의 설명이 잘못됐다는 주장이 나왔다.

그간 일각에서는 휴대전화 데이터 사용내역을 토대로 A씨가 휴대전화 반환 직전까지 계속 사용했다는 의혹을 제기해왔다. 손씨의 아버지 손현(50)씨는 지난 18일 본인의 블로그를 통해 지난달 25일 손씨의 휴대전화 데이터 사용 내역을 공개한 바 있다.

한편, 경찰은 행방이 묘연한 A씨의 휴대전화와 관련해 대략적인 위치를 추정해 수색을 진행할 방침이다. 실종 당일 정민씨 가족 등을 만났을 때 A씨가 정민씨의 휴대전화를 들고 있었다. 한강에서 발견된 정민씨에게선 A씨 휴대전화가 나오지 않았다.

경찰 관계자는 "A씨가 어머니와 통화한 지난달 25일 오전 3시 37분 이후 위치정보를 분석한 결과 이 때부터 전원이 꺼진 오전 7시 2분까지 계속 한강공원 주변에 있었던 것으로 확인됐다"면서 "그래서 한강 주변에서 A씨의 휴대전화를 찾기 위한 수색을 하는 게 합리적이라고 생각한다"고 설명했다. 또 "손씨의 휴대전화를 A군이 소지한 마지막 시점이 (실종 당일) 오전 5시 40께로 보이는데 손씨 어머니에게 반환된 시점이기 때문"이라고 전했다.

