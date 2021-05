노원구 가스검침원·CCTV관제요원 자살예방 나선다

노원구, 25~26일 자살예방 생명지킴이 양성교육 ...대륜E&S가스검침원, CCTV관제요원 40명 대상 똑똑똑 돌봄단, 관리사무소 직원, 경비원 등 생명지킴이로 육성...초 중 고 총 40개교 7870명 학생대상 자살예방교육

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)는 25일과 26일 이틀간 구청 소강당에서 가스검침원 및 CCTV관제요원을 대상으로 자살예방 생명지킴이 양성교육을 진행한다.

교육대상은 대륜 E&S 가스검침원 30명과 CCTV통합관제센터 요원 10여명 등이다.

관제센터 요원의 경우 3교대 근무로 인해 3회에 걸쳐 나누어 교육을 진행한다.

강의내용은 중앙자살예방센터 ‘보고듣고말하기’교육 프로그램으로 ▲우리나라 및 노원구 자살 현황 ▲자살 위험의 이해 ▲자살위험성 확인 및 안전하게 돕기 ▲고위험군에 대한 위기개입 등이다.

25일 교육은 오후 4시, 26일 교육은 오후 7시부터2시간 동안 진행된다.

강의는 보건소 최현숙 자살예방전담요원과 김정재 생명존중팀장이 맡는다.

구는 지난해 대륜 E&S와 생명존중 및 자살예방을 위한 MOU를 체결하고 가스검침원들을 통한 자살 고위험군 발굴에 나서기로 했다.

이번 교육을 통해 가스검침원들은 자살예방에 대한 인식과 감수성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

또 구는 24시간 노원구를 살피고 있는 CCTV통합관제센터 요원들을 생명지킴이로 육성하기로 했다. 그동안 범죄예방에 큰 역할을 했던 관제센터 요원들이 자살을 예방하는데도 도움이 될 것으로 고대하고 있다.

그동안 구는 어르신 등 취약계층을 돌보는 ‘똑똑똑 돌봄단’ 단원 200명을 대상으로 3회에 걸쳐 생명지킴이 교육을 실시했다.

또 주택관리공단과 함께 임대아파트 관리사무소 직원 및 경비원 26명에게 2회에 걸쳐 출장 교육했다.

한편 구는 청소년 자살예방을 위해 지난 3월부터 초중고 40개 학교 7800여명의 학생을 대상으로 자살예방교육을 실시하고 있다. 생명지킴이 교육은 보건복지부가 정한 가장 효과적인 자살예방정책 4가지 중 하나다.

구는 2010년도부터 꾸준히 주민 및 직원에 대한 자살예방교육을 실시해 그동안 3500여명의 생명지킴이를 육성했다. 이런 노력의 결과 2010년 인구10만명 당 25명이던 자살률은 2020년 20명선까지 떨어졌다.

오승록 구청장은 “주민과 가장 가까운 곳에서 일하시는 가스검침원들과 지역을 샅샅이 살피고 있는 CCTV관제요원들이 자살예방에 대한 감수성이 올라간다면 우리 지역은 훨씬 더 안전한 지역이 될 것”이라며 “생명을 살리는데 지역 사회의 모든 주체들이 나선다면 3년안에 자살률을 획기적으로 줄일 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr