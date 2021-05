목포대 교육혁신본부, 1∼3차 학습법 특강(뜨끔 S) 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서) 교육혁신본부(본부장 장영학)은 지난 21일 오전 11시 오후 2시 오후 4시에 총 3회에 걸쳐 뜨끔 S(뜨거운 금요일 STUDY) 학습법 특강( MLST-Ⅱ학습전략 검사를 활용한 슬기로운 학습 생활)을 개최했다고 24일 밝혔다.

1차∼3차 학습법 특강은 ZOOM을 활용해 1시간씩 진행된 실시간 강의로 총 114명이 참여했다. 특강 강사로 전승빈 책임연구원(심리검사연구소 인싸이트)을 초빙해 실시했으며, 2021학년도 1학기 신입생 대상 MLST-2(학습전략 검사) 검사 결과를 활용해 자기주도 학습 역량을 향상하기 위한 학습전략에 대해 강연을 진행했다.

이번 1차∼3차 학습법 특강을 통해 2021학년도 신입생들은 학습과 관련된 본인의 성격 특성, 동기 특성, 정서 특성, 행동 특성에 대해 알아보고 실질적인 학습전략 팁을 얻는 기회가 됐다.

특히 신입생 이외에도 다양한 학년의 재학생이 참여함으로써 자기 주도 학습 역량을 점검해볼 수 있는 계기가 됐다.

행사를 주관한 장영학 교육혁신본부장은 “신입생 대상 학습전략 검사와 연계된 학습법 특강을 통해 검사 결과 해석과 더불어 개인의 학습전략에 대한 강·약점을 알 수 있는 시간이었다”며 “앞으로도 목포대학생의 학습역량을 확인하고 성장할 수 있도록 다양한 주제의 학습법 특강을 지원하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr