[아시아경제 박지환 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 279,000 전일대비 1,000 등락률 -0.36% 거래량 206,848 전일가 280,000 2021.05.24 14:57 장중(20분지연) 관련기사 현대모비스, 안전관리 역량 2025년까지 글로벌 수준으로 강화 외국인, 3주 연속 '팔자'…LG화학 2주 연속 최다 순매수현대모비스, 2025년까지 글로벌 지재권 1만2000건 확보 추진 close 는 24일 아산공장에 대한 생산중단을 결정했다고 공시했다.

생산중단 사유는 현대차 아산공장 생산중단에 따른 생산라인 가동 중단 영향이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr