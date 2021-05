서울 강서구, 정보통신보조기기 116종 구입비 최대 90% 지원

등록 장애인, 상이등급 판정받은 국가유공자 대상 6월18일까지 접수, 미선정자 대상 추가 지원 추진

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)가 코로나19 사태로 성큼 다가온 비대면 디지털 시대에 발맞춰 장애인의 정보화 격차 해소에 나섰다.

구는 장애인들의 정보통신기기 활용을 돕고자 ‘2021년 장애인 정보통신보조기기 보급사업’을 추진한다고 밝혔다.

신체적, 경제적으로 정보 접근과 활용이 어려운 장애인을 대상으로 장애 유형에 맞는 정보통신보조기기 구매를 지원해 정보 격차를 해소하고 경제·사회 활동 참여를 돕기 위한 취지다.

정보통신보조기기는 장애인들이 각종 정보기기(컴퓨터, 무선단말기 등)를 편하게 이용할 수 있도록 제작된 보조기기이다.

시각장애인을 위한 독서확대기, 지체·뇌병변장애인을 위한 특수키보드, 청각장애인을 위한 음성증폭기 등이 대표적 사례로, 장애인의 원활한 정보기기 활용을 위해 꼭 필요한 장치들이다.

지원 대상은 강서구 내에 등록된 장애인과 상이등급 판정을 받은 국가유공자다.

지원 금액은 보조기기 제품가격의 80∼90%이며, 나머지 10~20%는 자부담이다.

보급 품목은 독서확대기, 점자정보단말기, 영상전화기, 음성증폭기, 특수키보드, 화면낭독S/W 등 총 116종으로 장애유형에 따라 맞춤형으로 지원된다.

지원 희망자는 오는 6월18일까지 신청서, 장애인증명서 또는 국가유공자확인서 등의 구비서류를 갖춰 구청 정보통신과에 방문 또는 우편으로 신청하거나 가까운 거주지 동 주민센터에 방문해 신청하면 된다.

정보통신보조기기 홈페이지를 통한 온라인 신청도 가능하다.

구는 신청자격과 보급대상자 우선순위에 따른 최종보급 대상자를 7월16일 홈페이지에 공지하고 개별 통보할 예정이다.

또 신청자 중 미선정자를 대상으로 자체 심사를 진행하여 추가 보급을 진행할 계획이다. 구 관계자는 “이번 지원 사업이 장애인들의 정보이용 기회를 확대하고 정보격차를 해소하는 소중한 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 정보소외계층을 위한 다양한 사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

구는 지난해 정보통신보조기기 보급사업을 통해 총 78명을 지원, 선정되지 않은 신청자 중 자체적으로 64명을 추가 선정, 정보통신보조기기를 지원한 바 있다.

문의는 한국지능정보사회진흥원 또는 강서구 정보통신과로 하면 된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr