최종건 외교 1차관 "중국, 적시하지 않는 점 높게 평가할 것"

[아시아경제 유인호 기자] 최종건 외교부 1차관은 24일 한미정상회담 공동성명에 대만 문제를 언급한 것에 대해 “중국 입장에서는 대한민국이 중국을 적시하지 않은 점을 높이 평가할 것”이라고 밝혔다.

일각에서의 중국을 자극해 대중관계에 악영향을 줄 수 있다는 지적에 대해 정면으로 반박한 것이다.

최 차관은 이날 TBS 라디오 ‘김어준의 뉴스공장’ 인터뷰에서 “미국과 일본이 맺은 미일 정상 공동성명문에는 중국을 적나라하게 적시한다”며 이같이 말했다.

지난 21일(현지시간) 백악관에서 열린 한미정상회담 공동성명에는 “바이든 대통령과 문재인 대통령은 대만 해협에서의 평화와 안정 유지의 중요성을 강조했다”는 문구가 있어 다른 나라의 대만 문제 논의를 내정간섭으로 여기는 중국을 자극할 수 있다는 관측이 나왔다.

최 차관은 “팩트는 한미 정상회담이 배출한 문건 중에 최초로 대만 소위 양안 문제가 들어선 것은 사실”이라며 “그러나 두 번째 팩트는 중국을 적시하지 않았고, 그리고 이것이 결국은 그 지역의 평화와 안정이 중요하다는 일반론적인 문장”이라고 설명했다.

최 차관은 한미 미사일 지침 해제로 한국이 개발하는 미사일의 사정거리 제한이 풀린 것을 중국이 불편해할 수 있다는 지적에 대해 “만약에 불편했다면 이미 오래전부터 특히 미사일 개발에 관련해서는 불편했어야 한다”며 “중국을 고려해본 적이 한 번도 없다”고 말했다.

한미 백신 협력에 대해서는 “기존에 전통적 안보 동맹을 넘어선 일종의 백신 동맹”이라며 “포스트 코로나 시대와 소위 4차 산업혁명 시대에 동맹은 무엇이 되어야 하는가를 한 번 생각하게 한다”고 밝혔다.

그러면서 “(한미동맹이) 한반도뿐만 아니라 이 지역, 우리 글로벌 차원에 공동의 선, 공공재를 창출하는 동맹이 되어야 한다를 보여준 매우 의미 있는 정상회담이었다”고 평가했다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr