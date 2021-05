현대제철, '철의 재활용' 영상 이벤트 개최

[아시아경제 황윤주 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 53,800 전일대비 300 등락률 +0.56% 거래량 398,234 전일가 53,500 2021.05.24 10:39 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 커피박 재자원화 홍보캠페인 진행코로나 기저효과 10대 그룹 실적 확 늘어국산보다 비싸진 중국산 철근…철근 재고 15만t까지 하락 close 이 친환경 제철소를 위한 노력과 비전을 담은 모션그래픽 영상을 공개하고 선물 증정 이벤트를 진행한다.

현대제철은 '철의 재활용'을 주제로 일반인이 이해하기 쉽도록 모션그래픽으로 제작한 영상을 현대제철 SNS(유튜브, 인스타그램) 및 웹진(쇠부리토크)를 통해 24일 공개했다.

'고로 브리더', '수소 비전'편에 이어 이번에 공개하는 '철의 재활용'편은 철광석의 채굴 과정과 고로-전기로를 통한 철의 순환 과정을 담고 있다.

모션그래픽 영상 공개와 함께 현대제철 인스타그램에서는 영상 업로드를 기념해 댓글 이벤트를 5월 24일부터 6월 2일까지 진행 중이다. 추첨을 통해 캠핑용품을 제공할 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr