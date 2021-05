BGF리테일 이건준 대표, 강호동과 딱지 대결…대규모 경품 건 승부

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 이건준 BGF리테일 대표와 강호동이 카카오TV의 예능 프로그램 ‘머선129’에서 딱지치기 대결을 펼친다고 24일 밝혔다.

머선129는 강호동이 기업의 CEO와 다양한 승부를 벌이는 리얼 버라이어티로 지난 23일 처음으로 공개됐다. 강호동이 이기는 경우 해당 기업이 카카오TV 구독자를 대상으로 사전에 약속한 경품을 카카오톡으로 선물하게 된다. 강호동이 질 경우 카카오TV를 통해 기업 광고 영상을 송출할 수 있는 기회가 주어지는 방식이다.

이 대표는 머선129에서 강호동과 처음 결투를 벌이게 된 CEO다. 두 사람은 어린 시절 추억의 놀이인 딱지치기 일대일 대결을 붙는다. 이 대표는 딱지치기 신동이었던 어린 시절을 회상하며 자신감을 보였고 강호동은 필살 딱지 설계부터 파워를 업그레이드하는 방법까지 전수받는 등 딱지치기에 혼신을 다하는 두 사람의 모습이 유쾌하게 그려진다.

머선129 CU편은 총 2회분으로 방영된다. 23일 공개된 1회에서는 강호동과 특급 정보원 전소미가 CU BGF사옥점을 방문해 CU 인기 상품을 낱낱이 파헤치며 대응 전략을 회의하고 이 대표와 파격적인 혜택을 협상하는 과정이 담겼다. 양측의 치열한 논의 끝에 엄선된 CU의 인기 상품은 확!실한 김밥 1만개, 리치리치 삼각김밥 1만개, 자이언트 떡볶이 5000개, 헤이루 탄산수 5000개, 헤이루 콘치즈 그라탕 3000 개로 총 3만3000개다.

오는 27일 공개되는 2회에서는 이 대표와 강호동의 치열한 딱지치기 대결이 공개된다. 1회가 선물의 내용과 규모를 결정짓는 과정이었다면 2회에서는 이 대표와 강호동의 예측불허 승부가 관전 포인트다. 딱지치기 대결에서 강호동이 승리하는 경우 23일부터 29일까지 카카오TV를 통해 머선129 CU편을 시청한 카카오TV 채널 구독자 전원을 대상으로 추첨을 진행한다. 채널 구독 후 머선129 CU편을 시청하면 자동으로 응모되며 당첨자에게는 다음달 3일 카카오톡으로 풍성한 경품이 지급된다.

이 대표는 “승패와 상관없이 CU를 사랑해주시는 고객들에게 소소한 재미를 줄 수 있을 것 같아 흔쾌히 출연을 결심하게 됐다”며 “앞으로도 CU는 고객의 가장 가까이에서 좋은 친구 같은 편의점이 되기 위해 트렌디한 상품과 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr