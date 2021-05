홍준표 "윤석열, 당내 경선 겁 내면 본선 어떻게 나가려고"

"국민 尹 지지는 야당이 못했기 때문"

"아직 정치인 아냐…입당해 검증 거쳐야"

[아시아경제 강주희 기자] 홍준표 무소속 의원이 야권 대권 주자로 함께 거론되는 윤석열 전 검찰총장을 겨냥해 "나와 경쟁이 겁이 나면 어떻게 본선에 나갈 것인가"라고 지적했다.

홍 의원은 23일 MBN '시사스페셜'에 출연, 일각에서 '홍 의원이 국민의힘에 들어오면 윤 전 총장이 안 들어오려고 할 것'이라고 복당에 반대하는 것에 대해 "당내 경선도 겁을 내는 사람이 어떻게 더 험악한 본선에 나가려 하나. 북한산도 못 올라가는 사람이 에베레스트 가는 것하고 똑같은 것"이라고 했다.

홍 의원은 "야권 대선후보가 될 사람들은 전부 모여서 경선을 해야 한다"라며 "윤 전 총장이든, 그다음에 또 거론되는 그 누구든 야권 대경선을 하자는 것에 반대하지 않는다"고 강조했다.

이어 윤 전 총장에 대해서는 "정치 개시 선언을 하면 그때 국민들이, 여야가 달려들어서 본격적인 검증을 할 것"이라며 "아직 정치인으로 보기 어렵다"고 평가했다.

그러면서 "윤 전 총장은 평생을 검찰 사무만 한 사람이다. 대통령의 직무는 검찰 사무는 0.1%도 해당하지 않는다"라며 "대통령의 직무를 날치기 공부해서 습득할 수 있는 것도 아니다. 그건 오랜 기간 경험과 그다음에 지혜가 축적되어야 한다. 정치인이 돼서 제대로 평가받으려면, 거기에 대한 검증 절차를 거친 후에, 정치인으로 거듭날 수 있다"고 말했다.

윤 전 총장이 국민들에게 큰 지지를 받는 이유에 대해선 "야당이 제대로 역할을 못 하고 있기 때문"이라면서 "국민이 마음 둘 데가 없기 때문에 윤 전 총장이 뜨는 것이다. 이 정권은 싫은데 국민이 지금 마음 둘 데가 없다"고 국민의힘을 겨냥했다.

아울러 "윤 전 총장이 혼자서 문 대통령을 상대하고 있는 듯이 보이니까 뜰 수밖에 없는데, 그게 '과연 실체가 있냐'에 대한 문제는 (윤 전 총장이) 정치권에 들어와서 검증 과정을 거쳐야 한다"고 덧붙였다.

