경찰, '천안함 사건 재조사' 논란 '軍진상규명위 수사

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 천안함 피격 사건에 대해 재조사를 결정했다가 철회한 대통령 소속 군사망사고진상규명위원회(이하 위원회)를 수사하고 있는 것으로 확인됐다.

23일 경찰에 따르면 서울 남대문경찰서는 한 보수단체가 위원회의 재조사 결정이 직권남용에 해당한다며 이인람 당시 위원장과 위원 7명 등을 고발한 사건을 서울중앙지검으로부터 이송받아 수사 중이다.

앞서 신상철 전 민군합동조사위원은 지난해 9월 천안함 대원의 사망 원인을 밝혀 달라는 진정을 냈고, 위원회는 그해 12월 조사 개시를 결정했다. 신 전 위원은 '천안함 좌초설'을 꾸준히 제기해온 인물이다. 천안함 유족과 생존 장병 등을 중심으로 반발이 잇따랐고 이에 위원회는 지난달 2일 신씨가 '사망 사건을 목격했거나 직접 전해 들은 사람'이라는 진정인 요건에 해당하지 않는다며 다시 진정을 각하했다.

경찰은 최근 위원회 측에 당시 신씨가 진정한 사건의 처리 결과 등을 회신해 달라며 수사 협조 의뢰를 한 것으로 알려졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr