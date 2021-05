[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주에서 22일 자폐증을 앓고 있는 30대 남성 A씨가 바다에 빠졌다가 제주해경에 의해 안전하게 구조됐다.

23일 제주해양경찰서에 따르면 전날 오후 4시 8분경 제주시 한림읍 금능리 코지펜션 앞 해상으로 사람이 빠졌다는 신고를 접수했다. 이에 제주해경 한림파출소 경찰관들이 긴급 출동, 현장에 도착한 소방대원들과 함께 바다에 빠져있던 자폐증 환자 A씨(남, 35세, 대구)를 구조하고 보호자에게 인계했다.

A씨는 부친 B씨와 함께 제주도 관광차 대구에서 입도한 관광객으로 밝혀졌다.

